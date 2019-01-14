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ضربة مزدوجة لريال مدريد في "الليغا"

الرياضة

ضربة مزدوجة لريال مدريد في
RT
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تعرض ريال مدريد لضربة مزدوجة من الإصابات بعدما أظهرت الأشعة إصابة المهاجم كريم بنزيمة بكسر في إحدى أصابعه والمدافع خيسوس باييخو في عضلة الفخذ الخلفية خلال التدريبات يوم الاثنين.

وتعرض بنزيمة للإصابة خلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد الأحد 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان "أظهر الفحص الطبي الذي أجري للاعب أنه يعاني من كسر في إصبع الخنصر بيده اليمنى وفي انتظار تطور حالته".

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن باييخو غادر تدريبات الفريق يوم الاثنين وهو يبكي.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أنه في ظل غياب بنزيمة بجانب غاريث بيل وماركو أسينسيو للإصابة سيكون على النادي مراجعة حساباته فيما يخص التعاقد مع مهاجم جديد هذا الشتاء.

وانضم بنزيمة وباييخو إلى قائمة من المصابين في الفريق التي تضم غاريث بيل وتوني كروس وتيبو كورتوا وماركوس يورنتي وماريانو دياز.

وسيواجه ريال مدريد، الذي يحتل المركز الرابع في الليغا، ليغانيس في إياب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، قبل أن يستضيف إشبيلية صاحب المركز الثالث في الدوري يوم السبت المقبل.

المصدر: وكالات

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