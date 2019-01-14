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شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا عالميا عابرا للقارات

الرياضة

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا عالميا عابرا للقارات
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سجل إيليوت موريس البالغ 37 عاما، حارس مرمى جلينتوران، هدفا عالميا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه إنستيتوت ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإيرلندي الشمالي لكرة القدم.

وفي الدقيقة العاشرة، تقدم موريس لتنفيذ ركلة حرة، من مسافة أكثر من 60 مترا، ونفذها خادعة مباشرة إلى مرمى حارس الخصم الذي كان متقدما عن مرماه، ليسجل هدفا رائعا قلما نشاهده في عالم الساحرة المستديرة.

وهذا الهدف هو الأول لموريس في مسيرته الاحترافية.

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وانتهت المباراة بفوز جلينتوران بهدفين نظيفين.

المصدر: لينتا رو

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