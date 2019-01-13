سولشاير يصل إلى رقم لم يسبقه إليه أحد منذ العام 1946

دخل النرويجي أولي غونار سولشاير التاريخ من أوسع أبوابه، بتحقيقه 5 انتصارات متتالية مع مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليسجل بداية مذهلة لمسيرته التدريبية معه.

وعادل سولشاير الرقم القياسي التاريخي للمدرب الاسكتلندي الراحل مات بازبي، الذي قاد مانشستر يونايتد، في مستهل مشواره معه في العالم 1946، إلى الفوز في خمس مباريات متتالية أيضا.

وقاد المدرب النرويجي فريق الشياطين الحمر إلى الفوز في مباراته الخامسة على التوالي في البريمير ليغ، عقب توليه مهمة تدريبه خلفا للمدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، على مضيفه توتنهام في عقر داره، بهدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وأحرز المهاجم ماركوس راشفورد هدف الفوز الوحيد للشياطين الحمر، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم في استاد ويمبلي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 41 نقطة، معززا موقعه في المركز السادس، متخلفا بفارق الأهداف فقط عن أرسنال، الذي خسر أمام مضيفه وست هام يونايتد، وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد، أمس السبت.

بينما يشغل توتنهام هوتسبير المركز الثالث، في جدول ترتيب، الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 48 نقطة.

المصدر: