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إشبيلية يواصل مسلسل نزيف النقاط في الليغا (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يواصل مسلسل نزيف النقاط في الليغا (فيديو)
AFP ANDER GILLENEA
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مني إشبيلية بخسارة مفاجئة أمام ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل إينياكي ويليامز هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 23 و84 على التوالي.

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وبهذه الخسارة، واصل إشبيلية نزيف النقاط بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، وتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT

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