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توتنهام يصدم ريال مدريد بسعر كين

الرياضة

توتنهام يصدم ريال مدريد بسعر كين
AFP Ben STANSALL
توتنهام يصدم ريال مدريد بسعر كين
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يبدو أن رغبة ريال مدريد وجماهيره في تعزيز صفوف الفريق بالمهاجم الإنجليزي هاري كين، لن تحقق في المستقبل القريب على الأقل، بعد مطالبة إدارة توتنهام بمبلغ خيالي للتخلي عن مهاجمها.

وذكرت صحيفة "ذا الصن" البريطانية، أن إدارة توتنهام طلبت مبلغ 310 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن نجمها وقائدها كين.

هذا المبلع ليس تعجيزيا لريال مدريد فقط، بل لكل الأندية في القارة العجوز، إذا علمنا أن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن، بلغت قيمتها 222 مليون يورو، عندما انتقل البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017.

وكانت عدة تقارير إعلامية ربطت كين بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، لقيادة خط هجومه، ولكن يبدو أن هذه الصفقة لن تتم في المستقبل القريب على الأقل.

المصدر: وكالات

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