التنين الصيني ثاني المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019

حجز منتخب الصين مقعدا له في دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، مبكرا إثر فوزه على نظيره الفلبيني (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأحرز الصيني وو لي هدفين متتاليين للتنين، في الدقيقتين (40، 66)، بينما تكفل زميله يو داباو بتسجيل الهدف الثالث، قبل سبع دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.

وحقق منتخب الصين انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر قائمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وضمن بذلك تأهله إلى دور الـ 16 الكبار.

بينما مني منتخب الفلبين بالهزيمة الثانية على التوالي، ويتذيل قائمة المجموعة من دون نقاط.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني في هذه المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، وذلك قبل لقائه ضد نظيره القرغيزي، في وقت لاحق من اليوم أيضا، ضمن منافسات هذه الجولة كذلك.

المصدر: وكالات