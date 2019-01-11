لقطة طريفة في مباراة ليفانتي وبرشلونة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا للاعبين من فريق برشلونة وهما يتظاهران بالسقوط، خلال مباراة فريقهما أمس أمام مضيفه ليفانتي، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

فخلال تنفيذ إحدى الضربات الثابتة لمصلحة أصحاب الأرض، وقع احتكاك طفيف بين أحد لاعبي ليفانتي وحارس برشلونة، الدولي الهولندي ياسبر سيلسن، فسقط الأخير بشكل مبالغ فيه، ولكن الأمر المضحك والطريف في اللقطة، هو سقوط لاعب آخر من برشلونة وهو سيرجيو بوسكيتس، دون أن يتدافع معه أحد أو يلمسه.

وعلق أحد الرواد على هذه اللقطة بشكل طريف وكتب: يفصلنا أكثر من شهر بقليل على توزيع جوائز الأوسكار .. بوسكيتس وسيلسن سيتنافسان على جائزة أفضل ممثل".

وانتهت المواجهة بفوز ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT + matchtv.ru