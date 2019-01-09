شاهد.. نجم "الأسود الثلاثة" يطعم أسدا قطعة لحم بيده العارية

قام نجم فريق توتنهام والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، هاري كين، بزيارة إلى حديقة الحيوان في مدينة هيرتفوردشاير رفقة زوجته وابنته.

ونشر هاري كين نجم منتخب "السود الثلاثة" مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وهو يطعم أسدا قطعة لحم بيده من خلف القضبان الحديدية.

وقاد هاري كين فريقه توتنهام إلى تحقيق فوز صعب على ضيفه تشيلسي بهدف وحيد سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 27، من عمر المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، على ملعب ويمبلي، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأحرز هاري كين، البالغ من العمر 25 عاما، 14 هدفا بعد مرور 19 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع أربعة أهداف، ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البريمير ليغ، مع الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال.

المصدر: "twitter/HKane"