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رونالدينيو يجاور المشاهير ببصمة قدميه

الرياضة

رونالدينيو يجاور المشاهير ببصمة قدميه
twitter \Ronaldinho Gaúcho
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تم تكريم النجم البرازيلي رونالدينيو بطبع بصمة لقدميه في استاد "ماراكانا" التاريخي في مدينة ريو دي جانيرو.

وسيتم عرض بصمة قدمي رونالدينو إلى جانب أساطير الكرة البرازيلية أمثال بيليه وزيكو في قاعة المشاهير في الماراكانا.

وقال رونالدينيو البالغ 38 عاما في تصريحات لوسائل الإعلام أثناء تكريمه: "هذه أعظم جائزة حصلت عليها في مسيرتي".

وسبق أن تلقى اللاعب دعوة من أجل ترك بصمة قدميه في قاعة المشاهير عام 2011، لكنه اعتذر وقتها نظرا لجدول أعماله المزدحم.

وحضر مراسم التكريم عدد من المشجعين والسياح المتواجدين في جولة داخل الاستاد الذي تم بناؤه من أجل استضافة كأس العالم 1950.

وتوج رونالدينيو بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2005، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم العام الماضي.

المصدر: وكالات

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