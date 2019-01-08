ثلاثة لاعبين عرب في التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا 2018

تضمنت التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا 2018، التي كشف عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال حفل توزيع جوائزه اليوم الثلاثاء، في العاصمة السنغالية داكار، ثلاثة لاعبين عرب.

ودخل التشكيلة المثالية كل من النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي حاز جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2018، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والجزائري رياض محرز، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي، والمغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا 2018:

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حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (أوغندا)

خط الدفاع: سيرج أوريه (كوت ديفورا)، مهدي بنعطية (المغرب)، إريك بايلي (كوت ديفورا)، السنغالي كاليدو كوليبالي.

خط الوسط: توماس تييي بارتي (غانا)، نابي كايتا (غينيا)، رياض محرز (الجزائر).

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر)، ساديو ماني (السنغال)، بيير-إيميريك أوباميانغ (الغابون).

المصدر: "twitter.com/caf"