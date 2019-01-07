الوداد يقهر غريمه الرجاء في ديربي "كازابلانكا" (فيديو)

تغلب الوداد البيضاوي على جاره وغريمه الرجاء البيضاوي (1-0)، في مباراة ديربي "كازابلانكا"، المؤجلة من الجولة العاشرة من منافسات الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الوداد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البديل إسماعيل الحداد، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (78)، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث أشهر الحكم بطاقة حمراء في الدقيقة (82) في وجه زكرياء حدراف، مهاجم الرجاء بسب سلوكه غير الرياضي تجاه زميله أنس الزنيتي، كما تعرض لاعب الوداد محمد الناهيري، للطرد في الدقيقة (94) لحصوله علي إنذارين.

وبهذا الفوز عزز الوداد موقعه في صدارة الدوري المغربي بـ27 نقطة، بينما توقف رصيد الرجاء عند 17 نقطة في المركز السادس.

المصدر: RT