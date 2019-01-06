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الشرطة الأمريكية تلقي القبض على واين روني

الرياضة

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على واين روني
AFP
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قبضت الشرطة الأمريكية على نجم الكرة الإنجليزية السابق، واين روني في الولايات المتحدة بسبب حادثة وقعت الشهر الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن نجم مانشستر يونايتد السابق والذي يلعب حاليا لصالح دي سي يونايتد الأمريكي قبض عليه من قبل هيئة مطار واشنطن العاصمة، في مطار دالاس في 16 ديسمبر من العام الماضي، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول والسباب في أماكن عامة، في ولاية ماريلاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخالفة التي ارتكبها روني تعد جنحة من الدرجة الرابعة، قبل إطلاق سراحه دون كفالة.

ويقضي روني أيضا عقوبة المنع من القيادة في إنجلترا لمدة 15 شهرا، بسبب قيادته تحت تأثير الكحول.

وانتقل روني إلى اللعب في الدوري الأمريكي قادما من صفوف فريقه إيفرتون، ويقضي عقدا لمدة 3 مواسم ونصف منذ منتصف عام 2018.

المصدر: mirror.co.uk

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