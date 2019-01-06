ريال سوسييداد يسقط ريال مدريد في عقر داره

واصل ريال مدريد ابتعاده عن سباق الصدارة في الليغا بعدما تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم إثر خسارته 0-2 أمام ضيفه ريال سوسييداد، الأحد، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

أحرز للفائز ويليان خوسيه في (د.3 من ركلة جزاء) وروبن باردو في (د.83) مستغلا النقص العددي في صفوف الريال، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ (د.61) بعد طرد لاعبه لوكاس فاسكيز لحصوله على الإنذار الثاني.

وتجمد رصيد الريال عند 30 نقطة، ليظل في المركز الخامس بترتيب المسابقة، في المقابل ارتفع رصيد سوسييداد الذي وضع حدا لسلسلة هزائمه التي عانى منها في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز الحادي عشر.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لسوسييداد على الريال بملعب، سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الأبيض منذ 14 عاما، حيث يرجع آخر انتصار للفريق الباسكي على نظيره الملكي إلى الخامس ميناير عام 2005، عندما تغلب 1-0 على الريال.

المصدر: وكالات