مانشستر سيتي يكتسح روترهام بسباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه روتيرهام يونايتد 7-0، اليوم الأحد، في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

أحرز سباعية السيتي كل من رحيم ستيرلينغ في (د.12) وفيل فودين في (د.43) ووسيمي أجاي، لاعب روتيرهام يونايتد في (د.45 بالخطأ في مرمى فريقه) وغابرييل جيسوس في (د.53) ورياض محرز في (د.73) ونيكولاس أوتاميندي في (د.78) وليروي ساني في (د.85).

وبهذا الفوز تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ32 بالبطولة، التي يحمل لقبها نادي تشيلسي الإنجليزي.

وفي مباراة نيوبورت وضيفه ليستر سيتي تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله جميل مات في (د.10)، ورد الجزائري رشيد غزال بهدف التعادل لليستر قبل نهاية المباراة بثماني دقائق، فظن ليستر بأنه سيفرض مباراة معادة على ملعبه، لكن بادريغ أموند كان له رأي اخر بتسجيله هدف الفوز في (د.85 من ركلة جزاء).

وتأهل أيضا إلى دور الـ32 فريق ميلوول بعدما قلب تأخره بهدف أمام هال سيتي إلى فوز 2-1.. فريق دونكاستر روفرز بعد فوزه على بريستون نورث ايند 3-1 ..فريق كوينز بارك رينجرز عقب فوزه على ليدز يونايتد 2-1.. وفريق بارنت بعد فوزه على شيفيلد يونايتد 1-0.

وكانت أندية المقدمة في الدوري الممتاز، اجتازت هذا الدور بسهولة الجمعة والسبت، فتغلب توتنهام على ترانمير روفرز 7-0، ومانشستر يونايتد على ريدينغ 2-0، وتشيلسي على نوتنغهام فوريست بالنتيجة ذاتها، وأرسنال عل بلاكبول 3-0.

المصدر: وكالات