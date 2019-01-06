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لأول مرة.. بشار الجعفري ينزع ربطة العنق ويشجع "نسور قاسيون"

الرياضة

لأول مرة.. بشار الجعفري ينزع ربطة العنق ويشجع
Reuters Steve Christo
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وجه مندوب سوريا في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري رسالة تشجيعية إلى المنتخب السوري الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا بكرة القدم للرجال المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مندوب سوريا في الأمم المتحدة وهو يوجه التحية إلى "نسور قاسيون" وأبدى الجعفري تفاؤله بفوز المنتخب السوري وقال: "أنتم في طريقكم إلى النصر انشاء الله، إسم على مسمى، نسور.. قاسيون.. نحن لا نقبل منكم إلا النصر، لأنكم أنتم النصر، وأنتم جزء من النصر، مبروك مسبقا، وشكرا لكم على مجهودكم".

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