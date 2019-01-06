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رسالة من قيادي كردي بقوات سوريا الديمقراطية لمنتخب سوريا

الرياضة

رسالة من قيادي كردي بقوات سوريا الديمقراطية لمنتخب سوريا
Reuters Steve Christo
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أبدى مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، دعمه لمنتخب سوريا المشارك بكأس آسيا 2019 لكرة القدم، التي تستضيفها الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير القادم.

ونشر بالي بيانا عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "ما قلناه عن المنتخب في تصفيات كأس العالم نؤكد عليه في نهائيات كأس آسيا، منتخب سوريا هو منتخب الوطن، دائما كنا نفرح لانتصاراته ونبكي لخساراته".

وأضاف: "سنتابع رجال البلد وهم يخوضون غمار المنافسة الآسيوية وستخفق قلوبنا حبا بهم و لهم، على أمل أن يكون المنتخب بوابة عبور إلى السلام المنشود".

وأضاف: "في الحرب الأهلية اللبنانية قالوا ( اختلف اللبنانيون على كل شي واتفقوا على حبهم لفيروز)، في سوريا لنتفق على حبنا لمنتخبنا، والباقي تفاصيل".

واختتم: "معكم يا رجال سوريا في الإمارات".

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ويخوض نسور قاسيون أولى مبارياتهم في الكأس الآسيوية اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، عندما يلتقي المنتخب السوري بنظيره الفلسطيني في مباراة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة.

المصدر: RT



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