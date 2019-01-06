رسالة من قيادي كردي بقوات سوريا الديمقراطية لمنتخب سوريا
أبدى مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، دعمه لمنتخب سوريا المشارك بكأس آسيا 2019 لكرة القدم، التي تستضيفها الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير القادم.
منتخبنا— Mustafa Bali (@mustefa2bali) January 6, 2019
ما قلناه عن المنتخب في تصفيات كأس العالم نؤكد عليه في نهائيات كأس آسيا
منتخب سوريا هو منتخب الوطن ، دائما كنا نفرح لانتصاراته و نبكي لخساراته.
سنتابع رجال البلد و هم يخوضوع غمار المنافسة الآسيوية و... https://t.co/LdogX5SRvi
ونشر بالي بيانا عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "ما قلناه عن المنتخب في تصفيات كأس العالم نؤكد عليه في نهائيات كأس آسيا، منتخب سوريا هو منتخب الوطن، دائما كنا نفرح لانتصاراته ونبكي لخساراته".
وأضاف: "سنتابع رجال البلد وهم يخوضون غمار المنافسة الآسيوية وستخفق قلوبنا حبا بهم و لهم، على أمل أن يكون المنتخب بوابة عبور إلى السلام المنشود".
وأضاف: "في الحرب الأهلية اللبنانية قالوا ( اختلف اللبنانيون على كل شي واتفقوا على حبهم لفيروز)، في سوريا لنتفق على حبنا لمنتخبنا، والباقي تفاصيل".
واختتم: "معكم يا رجال سوريا في الإمارات".
ويخوض نسور قاسيون أولى مبارياتهم في الكأس الآسيوية اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، عندما يلتقي المنتخب السوري بنظيره الفلسطيني في مباراة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة.
المصدر: RT