فنانون يتنافسون على دعم منتخباتهم في كأس آسيا

تواصلت رسائل الدعم والمساندة للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة الأمم الآسيوية والتي انطلقت السبت على ملاعب الإمارات العربية المتحدة والمستمرة حتى مطلع فبراير القادم.

وتخطت دائرة الدعم والمساندة الشخصيات الرياضية والسياسية ليتبارى الفنانون على إيصال الدعم بمختلف صوره وأساليبه، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتناقل الرسائل الداعمة للمنتخبات العربية.

ويلتقي مساء اليوم منتخبا فلسطين وسوريا في أولى مواجهاتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ضمت إليهما منتخبي الأردن واستراليا حاملة اللقب.

تحت شعار سننتصر.. فنحن فلسطين

وجه الفنان محمد عساف رسالة دعم ومساندة إلى المنتخب الفدائي قائلا "في ظل بطولة أمم آسيا نؤازر منتخبنا الوطني، ونشد على أيديكم، كلنا معكم، وأطلب من الجمهور الفلسطيني تشجيع الفدائي، وكلنا مع المنتخب الوطني الفلسطيني".

وقال الفنان حسام أبو عيشة في رسالته "من القدس الشريف أرسل رسالة تحية وإجلال وإكبار إلى الفدائي نشد على أياديكم ...وقرررررررررررررب الفوز".

فيما قدم الفنان الفلسطيني باسل عطالله فيديو يدعم به اللاعبين ويطالبهم بتقديم الأفضل مؤكدا على دعم الجماهير الفلسطينية خلفهم في كل مكان.

أما الفنان أمير دندن فقال "كلنا ثقة بكم ونفتخر ونعتز بكم، لمشاركتكم الثانية في كأس آسيا وهذا فخر لكل فلسطيني، نحن ندعمكم حتى النهاية وواثقون من قدرتكم".

تحت شعار فريق واحد، أمة واحدة، سوريا واحدة

تسابق فنانو سوريا على دعم منتخبهم الكروي في ظاهرة أخذت تتسع دائرتها منذ خوض المنتخب السوري تصفيات كأس العالم الأخيرة لتستمر حتى البطولة الآسيوية.

وحفل مقر إقامة نسور قاسيون في الإمارات بالعديد من الزيارات لبعض الفنانيين السوريين المتواجدين هناك.

وقدم مجموعة من المطربين أغاني لتحفيز اللاعبين ودعوة للجماهير لتشجيعهم، فيما سجل البعض رسائل قصيرة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

فغنى لمنتخب نسور قاسيون الفنان وفيق حبيب المعروف بمتابعته للرياضة وتحديدا كرة القدم.

فيما أكد كل من الممثليين باسم ياخور ومحمد الخاني على رغبتهما في تشجيع المنتخب من المدرجات ومتابعة اللاعبين من أرض الملعب والوقوف خلفهم.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي