بالفيديو .. ريبري يشتم منتقديه بسبب شريحة اللحم "الذهبية"

وجه الفرنسي فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونيخ الشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنتقديه، ردا على التعليقات التي طالته لتناوله شريحة لحم "ذهبية" في أحد مطاعم دبي.

وكان ريبيري قد نشر الخميس الماضي على حساباته في تويتر وانستغرام فيديو يظهر فيه في أحد مطاعم الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه الملقب بـ"سالت باي"، حيث وضعت أمامه شريحة لحم مغلفة بورق الذهب، قبل أن يقوم الطاهي بتقطيعها وإفساح المجال أمام اللاعب البالغ 35 عاما لرش الملح عليها، وهي الحركة التي اشتهر بها الطاهي عبر مواقع التواصل.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حملة من الانتقادات اللاذعة للاعب الفرنسي على تصرفه "الباذخ".

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الطبق كان عبارة عن شريحة لحم وزنها 400 غرام، مغلفة بورق الذهب، بسعر بلغ 1200 يورو.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae#fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Ribéry (@FranckRibery) ٣ يناير ٢٠١٩

ونشر ريبيري رسائل احتوت على شتائم عبر تويتر وانستغرام وجهها لمن وصفهم بالحاسدين كما نسب لنجم فريق بايرن ميونيخ قوله: "أنا لا أدين لكم بشيء، نجاحي قبل أي شيء آخر هو بفضل الله".

ولم يعلق نادي بايرن ميونخ خلال معسكره التدريبي في الدوحة على الحادث، لكن صحيفة "بيلد" أشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي كارل هاينز رومينيغه، غاضب من رسائل ريبيري.

المصدر: وكالات