نيمار ينهي إجازته بالعودة للتدريبات

عاد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لتدريبات الفريق الجمعة وذلك عقب انتهاء إجازة أعياد الميلاد.

وخاض باريس سان جيرمان مرانه الأول في العام الجديد، وذلك استعدادا لمواجهة بونتيفي غدا الأحد ضمن منافسات الدور الـ64 من كأس فرنسا، والتي من المنتظر أن تشهد غياب العديد من اللاعبين لعدم الجاهزية الفنية.

ومن المنتظر أن يشارك نيمار في أولى مباريات سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي، والمقرر لها يوم 12 من يناير أمام فريق إميان.

وغاب البرازيلي عن الملاعب لمدة تزيد عن 3 أشهر بعد إصابة قوية بكسر في كاحل القدم خلال أواخر شهر فبراير الماضي لينتهي الموسم الأول لنيمار مع بي إس جي سريعا.

ويتصدر الفريق الباريسي ترتيب فرق الدوري برصيد 47 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليل الذي يحتل مركز الوصافة.

المصدر:en.psg.fr