وجهة جديدة مرتقبة لعودة مورينيو للتدريب

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية عودة المدرب جوزيه مورينيو إلى الدوري البرتغالي خلال الفترة المقبلة لتدريب فريق بنفيكا، وذلك عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وأكدت شبكة سبورت سكاي أن نادي بنفيكا يستهدف التعاقد مع مورينيو لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إقالة المدرب روي فيتوريا من منصبه أمس الخميس.

ولا يقدم بنفيكا حاليا المستوى المطلوب رغم فوزه بالدوري مرتين متتاليتين في آخر موسمين، إلا أنه حاليا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري البرتغالي بفارق 7 نقاط عن المتصدر بورتو.

وبدأ مورينيو البالغ 55 عاما مسيرته كمدير فني في الدوري البرتغالي، وتحديدا بين عامي 2000 و2004، حيث عمل مدربا لأندية بنفيكا ولييريا وبورتو، وقاد الأخير للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ثم انتقل لتشيلسي وانتر ميلان وريال مدريد ثم عاد لتشيلسي، قبل أن يحط الرحال في مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن العقبة الوحيدة بين بنفيكا ومورينيو قد تكون راتب المدرب، الذي كان يتقاضاه مع مانشستر يونايتد، بواقع 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد وهو ما يقف عائقا أمام النادي البرتغالي.

يذكر أن مورينيو رحل عن تدريب مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد سلسلة من النتائج المخيبة ليحل النرويجي أولي غونار سولشاير بدلا منه.

المصدر: وكالات