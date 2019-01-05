نزيف داخلي يدخل مارادونا المستشفى

ذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية الجمعة أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا دخل المستشفى مصابا بنزيف داخلي في المعدة.

وأفادت صحيفة "كلارين" بأن مارادونا (58 عاما) موجود حاليا تحت المراقبة في مستشفى أوليفوس بضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس بعد الانتهاء من إجراء فحص طبي روتيني له.

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وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الأطباء اكتشفوا النزيف أثناء تنظير المعدة، ولم يكشف المستشفى حتى الآن أي تفاصيل عن حالة مارادونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارادونا سيحتاج إلى "عملية صغيرة"، مضيفة أن حالته ليست خطرة.

المصدر: شينخوا