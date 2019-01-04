توتنهام يكتسح ترانمير روفرز بسباعية نظيفة في كأس إنجلترا
Reuters
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تأهل توتنهام إلى دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتغلبه على مضيفه ترانمير روفرز بنتيجة 7-0، اليوم الجمعة في الدور الرابع من البطولة.
وتناوب على سباعية توتنهام كل من فيرناندو لورينتي ثلاثة أهداف "هاتريك" في (د.48 و70 و72) فيما سجل بقية الأهداف سيرجي أورييه، هدفين في (د.40 و55) وهيونغ مين سون في (د.57) وهاري كين في (د.82).
وتستكمل بقية مباريات هذا الدور على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.
المصدر: وكالات
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