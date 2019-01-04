رسميا.. ميلان يعلن التعاقد مع البرازيلى باكيتا

أعلن نادي ميلان خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، أن لاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا تعاقد معه لمدة أربعة أعوام ونصف العام قادما من فلامنغو.

وأوضح النادي اللومبادري في بيان له أن لاعب الوسط المهاجم (21 عاما) وقع عقدا يربطه بميلان حتى عام 2023 دون تحديد قيمة الصفقة التي قدرتها تقارير صحفية بـ 35 مليون يورو.

وخاض اللاعب المولود في ريو دي جانيرو ويلعب بالقدم اليسرى 65 مباراة مع فلامنغو الذي بدأ معه مسيرته الكروية وسجل له 13 هدفا.

كما استهل باكيتا مشواره مع منتخب بلاده في سبتمبر الماضي خلال المباراة الدولية الودية ضد الولايات المتحدة (2-0).

ومن المتوقع أن يصل باكيتا إلى ميلانو، مركز تدريبات نادي ميلان، في السابع من يناير الحالي. وبمناسبة وصوله، أعلن ميلان إطلاق موقعه وحسابه في تويتر باللغة البرتغالية.