حسناء رياضة "الكيرلينغ" تتمنى تدريب بوتين

أعربت البطلة العالمية الروسية أناستاسيا بريزغالوفا لشبكة RT اليوم الجمعة، عن رغبتها في تدريب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رياضة "الكيرلينغ".

وفي لقاء مطول مع شبكة RT تحدثت البطلة الروسية عن جانب من حياتها الشخصية كشفت خلاله عن أسعد لحظة عاشتها مع زوجها الشهير ألكسندر كرشيلنيتسكي، والتي كانت في كأس العالم، وكذلك أعربت عن رغبتها في تدريب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رياضة الكيرلينغ.

وخطفت بريزغالوفا الأضواء في الألعاب الأولمبية الشتوية، التي أقيمت في العام الماضي في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، إذ عبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم بأناقة البطلة الروسية، ومنهم من شبه جمالها بالممثلة الأمريكية الشهيرة أنجيلينا جولي.

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية جردت بريزغالوفا من الميدالية البرونزية التي نالتها في مسابقة الثنائي المختلط في رياضة الكيرلينغ في أولمبياد 2018، بعد ثبوت استخدام شريكها وزوجها ألكسندر كروشيلنيتسكي مواد محظورة.

المصدر: RT