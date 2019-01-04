توتنهام يمدد عقد مدافعه البلجيكي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الجمعة تمديد عقد مدافعه توبي ألدرفيريلد حتى يونيو 2020.

وأوضح توتنهام في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي أن النادي فعل بند تجديد عقد مدافعه البلجيكي ويمدد اللاعب البالغ 29 عاما لعام إضافي.

وينتهي العقد الحالي لألدرفيريلد مع نهاية الموسم ما يعني أنه يمكنه الرحيل عن النادي مجانا مع نهاية الموسم.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ٤ يناير ٢٠١٩

وشارك ألدرفيريلد في 135 مباراة مع توتنهام في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق قادما من أتليتيكو مدريد الإسباني في 2015 مقابل نحو 14.44 مليون دولار.

المدافع الدولي البلجيكي خاض 135 مباراة حتى الآن مع السبيرز منذ انضمامه قادما من أتلتيكو مدريد في عام 2015، وشارك مع السبيرز في 19 مباراة من بداية الموسم حتى الآن.

جدير بالذكر أن ألدرفيريلد كان تحت أنظار عدة أندية ترغب في كسب خدماته على رأسهم مانشستر يونايتد.

المصدر: رويترز