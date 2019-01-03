ليفربول يتجرع هزيمته الأولى في "البريميرليغ" على يد السيتي

تجرع ليفربول المتصدرهزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وجاءت على يد مضيفه مانشستر سيتي 1-2 ، اليوم الخميس، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

افتتح النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بالتسجيل لمانشستر سيتي في (د.40)، وأدرك المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو التعادل للضيوف في (د.64).. لكن المهاجم الألماني الشاب ليروي ساني وقع على هدف الفوز لسيتي في (د.72)، ليوقف قطار انتصارات ليفربول في المسابقة، التي استمرت في مبارياته الثماني الأخيرة.

وارتفع رصيد سيتي (حامل اللقب) إلى 50 نقطة في المركز الثاني ليشعل السيتي صراع المنافسة على قمة البريميرليغ، بفارق 4 نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

المصدر: RT