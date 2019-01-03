مهاجم ساوثهامبتون في ورطة بعد إشارته البذيئة لجماهير السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس اتهاما إلى مهاجم ساوثهامبتون تشارلي أوستن بعد أن أساء السلوك تجاه جماهير مانشستر سيتي.

وأظهرت لقطات أوستن وهو يوجه إشارة بذيئة بأصابعه إلى جماهير الفريق الزائر في ملعب سانت ماري أثناء استبداله خلال هزيمة ساوثهامبتون 3-1 في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "قام السيد أوستن على ما يبدو بإشارة بذيئة أو مسيئة في الدقيقة 68 من المباراة".

وأمام أوستن فرصة حتى مساء يوم الـ7 من يناير للرد على الاتهام.

وأوقع ساوثهامبتون مضيفه تشيلسي في فخ التعادل السلبي الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ 18 على لائحة الترتيب برصيد 16 نقطة.

المصدر: رويترز