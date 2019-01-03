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الفرعون صلاح "قوة ناعمة"

الرياضة

الفرعون صلاح
Reuters
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كشف تقرير أصدره مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي الدولي أمس العديد من المؤشرات الاقتصادية لكرة القدم في السنوات الماضية.

وبين البنود الملفتة في التقرير، تأثير "القوة الناعمة" لكرة القدم عبر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ما جعله ذا تأثير إيجابي في الآخرين، وجاء في التقرير: "محمد صلاح أثر بصورة مباشرة في المشاهدين، وبات متحكما بدرجة كبيرة في سعادتهم وارتفاع معنوياتهم، بل وفي إقبالهم على الشراء وسوق العمل، وتحقيق نمو القطاع الاقتصادي بشكل عام".

وأضاف التقرير: "انعكس التحول الكبير في مسيرة صلاح على المجتمع المصري بشكل خاص، وتكمن تلك الدلالات في سلوكياته، إذ بات معروفا إعلاميا بالتواضع والأخلاق المميزة، ما أكسبه حب الجماهير والتأثير في سلوكهم".

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وشدد التقرير على أن "اللاعب المصري ارتبط اسمه بالعديد من الأعمال المجتمعية والتنموية داخل مصر من خلال تبرعه بحملات إعلانية حكومية لمكافحة المخدرات، أحدثت مردودا إيجابيا على المجتمع المصري، وإسهاماته في دعم بعض المؤسسات العلاجية في بلاده بعدد من الأجهزة المتقدمة في المجال الطبي".

المصدر: emaratalyoum.com

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