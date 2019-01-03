بوكا جونيورز يعين مدربا جديدا بعد خسارة نهائي الليبرتادوريس

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أنه تعاقد مع المدرب غوستافو ألفارو، ليحل بدلا عن غويرمو باروس سكيلوتو الذي رحل لتدريب لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وقال ألفارو، خلال مؤتمر صحفي: "بوكا مجبر على الفوز بكل الألقاب التي ينافس عليها. لدينا تحديات قوية بانتظارنا، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية".

📽 #BienvenidoAlfaro | Gustavo Alfaro firmó su contrato y se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de #Boca. ¡No te pierdas la intimidad de sus primeras horas en el club! pic.twitter.com/P3ZMX48mRU — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 2, 2019

وتابع: "لا وجود للحلول الرمادية في بوكا، فإما أن تصعد للسماء، وإما أن تهبط للجحيم. الفوز وحصد الألقاب هو هدفنا جميعا".

"Es un orgullo y un desafío" | Gustavo Alfaro fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de #Boca.



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كما أثنى المدرب السابق لأوراكان الأرجنتيني على القائمة الحالية للفريق، مبرزا أن بوكا هو حامل لقب الدوري الأرجنتيني خلال آخر عامين، كما أنه تأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويأتي تولي ألفارو لهذه المهمة عقب رحيل سلفه غويرمو باروس سكيلوتو بعد خسارة الفريق للقب كوبا ليبرتادوريس على يد الغريم التقليدي ريفر بليت.

المصدر: وكالات