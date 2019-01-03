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بوكا جونيورز يعين مدربا جديدا بعد خسارة نهائي الليبرتادوريس

الرياضة

بوكا جونيورز يعين مدربا جديدا بعد خسارة نهائي الليبرتادوريس
AFP ALEJANDRO PAGNI
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أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أنه تعاقد مع المدرب غوستافو ألفارو، ليحل بدلا عن غويرمو باروس سكيلوتو الذي رحل لتدريب لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وقال ألفارو، خلال مؤتمر صحفي: "بوكا مجبر على الفوز بكل الألقاب التي ينافس عليها. لدينا تحديات قوية بانتظارنا، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية".

وتابع: "لا وجود للحلول الرمادية في بوكا، فإما أن تصعد للسماء، وإما أن تهبط للجحيم. الفوز وحصد الألقاب هو هدفنا جميعا".

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كما أثنى المدرب السابق لأوراكان الأرجنتيني على القائمة الحالية للفريق، مبرزا أن بوكا هو حامل لقب الدوري الأرجنتيني خلال آخر عامين، كما أنه تأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويأتي تولي ألفارو لهذه المهمة عقب رحيل سلفه غويرمو باروس سكيلوتو بعد خسارة الفريق للقب كوبا ليبرتادوريس على يد الغريم التقليدي ريفر بليت.

المصدر: وكالات

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