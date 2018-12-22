ريفر بليت يحرز برونزية كأس العالم للأندية

حقق ريفر بليت الأرجنتيني المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق كاشيما أنتليرز الياباني 4-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشيخ زايد.

وتقدم ريفر بليت بهدف سجله برونو زوكوليني في الدقيقة (24)، وأضاف غونزالو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة (73)، قبل أن يضيف رافاييل سانتوس بوري الهدف الثالث لريفر بليت في الدقيقة (88) من ركلة جزاء ليختتم غونزالو مارتينيز بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لريفر بليت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع رافاييل بوري رصيده إلى 3 أهداف ليكون هداف البطولة إلى جانب غاريث بيل نجم ريال مدريد .

¡¡GANÓ RIVER!! 👏🏻👏🏻👏🏻



En Abu Dhabi, el Millonario goleó 4-0 a Kashima Antlers y se quedó con el tercer puesto en el Mundial de Clubes. Los goles: Bruno Zuculini, Pity Martínez (2) y Rafael Borré. #VamosRiver#JuntosSomosMásGrandes ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/emhUM2adlH — River Plate (@CARPoficial) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

ولعب الفريقان مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بعد خسارة ريفر بلايت من العين الإماراتي في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما خسر الفريق الياباني أمام ريال مدريد الإسباني في نفس الدور بثلاثية مقابل هدف.

المصدر: وكالات