سولشاير يقترب من إنجاز تاريخي مع الشياطين الحمر

سيكون النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، على موعد مع مواصلة كتابة التاريخ باسمه، عندما يحل ضيفا على نيوكاسل، اليوم ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "Daily Star" البريطانية، أن سولشاير على موعد مع رقم قياسي جديد، حال فوزه على نيوكاسل مساء اليوم، حيث سيكون ثاني مدرب في التاريخ يفوز في أول 4 مباريات يخوضها مع الشياطين الحمر بعد السير مات باسبي.

وحقق الشياطين الحمر الفوز في أول 3 مباريات يخوضها الفريق تحت قيادة سولشاير، ليكون ثالث مدرب يفعل ذلك بعد مات باسبي وجوزيه مورينيو.

وكان سولشاير قد تولى قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد مضي 20 جولة من عمر البريميرليغ.

المصدر: وكالات