الروسي خاتشانوف يودع بطولة قطر المفتوحة

ودع الروسي كارين خاتشانوف منافسات بطولة قطر إكسون موبيل للتنس، اليوم الثلاثاء، إثر خسارته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-6 (9-7) و6-4 .

وتخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول منافسه البوسني دامير جومهور بسهولة بواقع 6-1 و6-2.

وضمن مباريات اليوم الثاني أيضا.. فاز الإيطالي ماركو تشيكيناتو على منافسه الأوكراني سيرجي ستاكوفسكي بنتيجة 6-4 و6-2، وتغلب الليتواني ريكاردس برناكيس على ديفيد جوفين بنتيجة 3-6 و6-4 و7-6.

المصدر: وكالات