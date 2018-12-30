تشيلسي يتخطى محطة كريستال بالاس

أنجز فريق تشيلسي مهمته أمام مضيفه كريستال بالاس بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار البلوز للاعبه الفرنسي نغولو كانتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 51، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيلهيرست بارك"، في العاصمة لندن.

ورفع تشيلسي رصيده، بهذا لفوز، إلى 43 نقطة، معززا موقعه في المركز الرابع للبريمير ليغ، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن ملاحقه المباشر جاره آرسنال. في حين تجمد رصيد كريستال بالاس، عند 19 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات