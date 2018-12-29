مشادة كلامية بين صلاح وقائد أرسنال

دخل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في جدال مع قائد أرسنال المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحدثت مشادة كلامية بين صلاح والمدافع اليوناني خلال توجههما إلى حجرات تغيير الملابس بين شوطي المباراة، وتوقف باباستاثوبولوس في الممر المؤدي إلى الغرف، منتظرا النجم المصري، ولكن لاعبي الفريقين حالوا دون نشوب شجار بينهما .

Big @VirgilvDijk stepping in to help @MoSalah here at half time, when that 💩 Sokratis was complaining about that Mo is too quick for him. Got them rattled!! Come on @LFC#LFCvAFCpic.twitter.com/oqJbgWpGFr — Rob P (@Orchardpix) 29. Dezember 2018

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المصدر: وكالات