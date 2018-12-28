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قرعة دوري أبطال إفريقيا.. مازيمبي مع ثلاثي عربي والوداد في مجموعة نارية

الرياضة

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. مازيمبي مع ثلاثي عربي والوداد في مجموعة نارية
@CAF_/Twitter.com
قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأندية العربية في مجموعات متفاوتة القوة
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سحبت اليوم في القاهرة قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وأسفرت عن وقوع 3 أندية عربية في المجموعة الثالثة والوداد المغربي حامل لقب نسخة 2017 في مجموعة صعبة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى

لوبي ستارز النيجيري، أسيك ميموزا الإيفواري، صن داونز الجنوب إفريقي، الوداد المغربي.

المجموعة الثانية

بلاتينيوم الزيمبابوي، أورلاندو الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني، الترجي التونسي.

المجموعة الثالثة

الإسماعيلي المصري، الرياضي القسنطيني الجزائري، الأفريقي التونسي، مازيمبي الكونغولي

المجموعة الرابعة

شبيبة الساورة الجزائري، سيمبا التنزاني، فيتا كلوب الكونغولي، الأهلي المصري.

المصدر: RT

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