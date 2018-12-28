النشامى والتنين لا غالب ولا مغلوب

اختتم المنتخب الأردني معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض بطولة كأس آسيا 2019، بتعادل إيجابي مع نظيره الصيني (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

تقدم التنين الصيني بهدف مبكر جاء في الدقيقة 17، ورد الأردني موسى التعمري بهدف التعادل للنشامى، عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب حمد الكبير.

وسيخوض منتخب الأردن غمار بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 5 يناير ولغاية 1 فبراير المقبلين، في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخب أستراليا، حامل اللقب، إضافة إلى منتخبي سوريا وفلسطين.

بينما سيلعب منتخب الصين ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، والفلبين.

المصدر: "twitter/jordanfa"