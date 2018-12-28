شاهد.. حارس إيطالي يسجل هدفا غريبا في شباكه

شهدت مباراة باليرمو وضيفه إسكولي، التي أقيمت أمس لحساب الأسبوع الـ18 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، تسجيل واحد من أغرب الأهداف لحارس مرمى في شباك فريقه.

ومنح فيليبو بيروتشيني حارس مرمى إسكولي التقدم لباليرمو بحلول الدقيقة (26)، بعدما سجل هدفا كوميديا في شباكه.

فعندما أعاد أحد مدافعي إسكولي الكرة لحارس مرماه بيروتشيني، حاول الأخير مراوغة أحد مهاجمي باليرمو، إلا أنه ونتيجة لضغط المهاجم ارتكب هفوة كبيرة وسدد الكرة عن طريق الخطأ داخل شباكه، في مشهد غريب وطريف في نفس الوقت.

وانتهت المواجهة بفوز باليرمو بثلاثية نظيفة، ليعزز صدارته لمسابقة دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد إسكولي عند 21 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: تويتر