ميسي يغرق رونالدو بالمديح

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف نادي برشلونة، رأيه حول أداء الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميسي لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "يعتبر يوفنتوس فريقا جيدا، وهو الأمر الذي كان عليه من قبل، ولكن بعد وصول كريستيانو، أصبح اليوفي أفضل بكثير.. يوفنتوس مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وانضم البرتغالي رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لـ"اليوفي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد، ليضع بذلك حدا لمنافسة دامت قرابة عشر سنوات مع غريمة الأرجنتيني ميسي في الدوري الإسباني.

وشارك النجم البرتغالي في 18 مباراة مع "السيدة العجوز" في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 5 آخرين، وخاض "الدون" مباراتين في دوري أبطال أوروبا، وتمكن من هز الشباك في مناسبة واحدة وصنع هدفين.

المصدر: matchtv.ru