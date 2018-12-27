شاهد.. زيدان يتدرب مع روسي

نشر حارس مرمى فريق دينامو موسكو لكرة القدم، الروسي أنطون شونين، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، لاعب ومدرب ريال مدريد سابقا.

وكتب أنطون شونين "تدوينة" قال فيها: "لقد تدربنا بشكل جيد مع زين الدين زيدان. إنه لاعب ومدرب كرة قدم عظيم!. حتى بعد نهاية مسيرته الاحترافية، يتدرب باستمرار ويحافظ على لياقته البدنية بشكل رائع".

ويقضي أنطون شونين (31 عاما) عطلته في جزر المالديف مع صديقته، مستغلا فترة توقف الدوري الروسي الممتاز، الذي دافع خلاله عن عرين دينامو موسكو في 17 مباراة، تلقت شباكه 13 هدفا خلالها.

المصدر: "instagram/shunin_anton"