ديوكوفيتش آخر ضحايا جوائز مودريتش لعام 2018

توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل رياضي في منطقة البلقان لعام 2018 يوم الخميس، ليصبح ثاني لاعب كرة قدم يحصل على هذه الجائزة بعد البلغاري هريستو ستويتشكوف عام 1994.

وحصل اللاعب البالغ 33 عاما على 75 نقطة في النسخة 46 للاستفتاء، الذي تنظمه وكالات الأنباء الرسمية في دول البلقان التسع، ليتفوق على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس الذي سبق له حصد الجائزة ذاتها خمس مرات على التوالي بين عامي 2011 -2015.

وحصد مودريتش، الفائز بالكرة الذهبية، لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ناديه الإسباني ريال مدريد، وساهم في وصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

واحتلت الرومانية سيمونا هاليب، التي أنهت العام في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس للموسم الثاني على التوالي، المركز الثالث بالاستفتاء.

المصدر: رويترز