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رونالدو يرد على عنصرية جماهير إنتر ميلان

الرياضة

رونالدو يرد على عنصرية جماهير إنتر ميلان
Reuters ALBERTO LINGRIA
رونالدو يرد على عنصرية جماهير إنتر ميلان
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رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على جماهير إنتر ميلان التي أطلقت هتافات عنصرية ضد خاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال مباراة الفريقين أمس، وأبدى "الدون" دعمه الكامل للدولي السنغالي.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة له مع كوليبالي وعلق: "في العالم وفي كرة القدم أرغب دائما في التعلم والاحترام.. لا للعنصرية ولأية جريمة أو تمييز!!".

وأطلقت جماهير إنتر هتافات عنصرية ضد كوليبالي في مباراة فريقها ضد ضيفه نابولي أمس، لحساب الأسبوع الـ18 من الدور الإيطالي، وانتهى اللقاء بخسارة أصدقاء كوليبالي (0-1)، كما طرد الأخير في الدقيقة (81) عقب حصوله على بطاقتين صفراوين، الأولى بسب تدخله القوي على أحد لاعبي إنتر، والثانية لاحتجاجه على الحكم.

المصدر: إنستغرام

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