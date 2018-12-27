قائمة منتخب لبنان لكأس آسيا 2019

كشف الاتحاد اللبناني لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخبه الأول الذي سيشارك في نهائيات كأس آسيا 2019.

وضمت قائمة منتخب "الأرز" 23 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: مهدي خليل (العهد)، ومصطفى مطر (السلام زغرتا)، وأحمد تكتوك (الصفاء).

في خط الدفاع: قاسم الزين وعلي حمام (النجمة)، ومعتز بالله الجنيدي (الأنصار)، ونور منصور (العهد)، وجوان أومري (النصر الإماراتي)، وجورج فيليكس ملكي (اسكيلستونا السويدي)، ومحمد زين العابدين طحان (الصفاء)، ووليد إسماعيل (السلام زغرتا).

في خط الوسط: سمير أياس وهيثم فاعور ومحمد حيدر (العهد)، وروبيرت ألكسندر ملكي (اسكيلستونا السويدي)، وعدنان حيدر وحسن شعيتو (الأنصار)، وباسل جرادي (هايدوك سبليت الكرواتي)، ونادر مطر (النجمة).

في خط الهجوم: حسن معتوق (النجمة)، وهلال الحلوة (أبولون سميرنيس اليوناني)، وحسن شعيتو (الأنصار)، وربيع عطايا (العهد).

وهذه المرة الثانية التي يشارك فيها منتخب لبنان في نهائيات كأس آسيا، والأولى من خلال التصفيات، إذ سبق له المشاركة كمضيف عام 2000.

وسينافس المنتخب اللبناني في بطولة كأس آسيا التي ستستضيفها الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، في المجموعة الخامسة إلى جانب السعودية، وقطر، وكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات