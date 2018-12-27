بالفيديو..صلاح ينجو من عقوبة الإيقاف

نجا محمد صلاح نجم نادي ليفربول من عقوبة محتملة للتحايل على حكم اللقاء في المباراة التي فاز فيها الريدز على نيوكاسل يونايتد 4-0 ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "the sun" الانكليزية أن لقطة ركلة الجزاء ضد نيوكاسل يونايتد لن تدفع الاتحاد الإنجليزي لفرض أي عقوبات تأديبية على صلاح، لأن سقوط مهاجم ليفربول لا يبرر ما يستوجب الإيقاف.

وحسبما نقلت الصحيفة فإن حكم اللقاء اعترف في تقريره للمباراة، بأنه أخطأ باحتساب ركلة الجزاء، بعدما سقط صلاح على الأرض إثر لمسة دوميت في بداية الشوط الثاني.

وتعرض صلاح لانتقادات طالبت بإيقافه أو التحقيق معه ، حيث اتهمه البعض بالسقوط المبالغ به والتحايل على الحكم، مبررين ذلك بأن مدافع نيوكاسل من حقه استخدام قوته للحصول على الكرة وأنه لم يجذب مهاجم ليفربول بقوة تتسبب بسقوطه بتلك الطريقة.

وسجل صلاح الهدف الثاني للفريق الأحمر من ركلة الجزاء ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما عزز ليفربول صدارته لترتيب فرق الدوري برصيد 51 نقطة.

المصدر: وكالات