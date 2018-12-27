فيدرر يتحدى سنواته الـ37 بانتظار لقبه الـ100

يأمل السويسري روجيه فيدرر، نجم كرة التنس، الذي يبدأ في سن الـ37 عاما موسمه الثاني والعشرين، يأمل في إحراز اللقب 100 في مسيرته الرياضية.

وتبدو بداية العام 2019 مزدحمة بالنسبة إلى السويسري المصنف ثالثا عالميا حيث من المنتظر أن يدافع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى والمقررة من 14 إلى 27 يناير، حيث توج لعامين متتاليين 2017 و2018.

لكن قبل ذلك، يبدأ أسطورة التنس استعداداته في كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة من 29 ديسمبر إلى الخامس من يناير.

ويملك فيدرر رقما قياسيا بنيله 20 لقبا في بطولات الغراند سلام، إلا أنه يبدي حذره في إمكانية إضافة لقب جديد ، وقال في هذا الصدد الخميس في مدينة بيرث: "أعتقد بأنه في سني، يدرك الآخرون أني إذا استطعت القيام بشيء استثنائي (في ملبورن حيث تقام البطولة الأسترالية)، فسيكون ذلك أمرا مذهلا".

وأضاف: "أما في حال الفشل، فسيكون ذلك في النهاية أمرا منطقيا، لأنه من الصعب تقديم مستوى عال كل عام، يجب أيضا أن يتواجد بعض الحظ، وأن تكون القرعة مناسبة".

وأكد السويسري الذي تخطى سن الـ 37 بنحو ستة أشهر، أن جسمه يستطيع دائما تحمل الصدمات، وأنه سعيد بالطريقة التي سارت عليها فترة ما بين الموسمين.

المصدر: أ ف ب