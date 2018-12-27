 
مباشر

بالفيديو..كلوب يقلل من قيمة صدارة ليفربول

الرياضة

بالفيديو..كلوب يقلل من قيمة صدارة ليفربول
Reuters PHIL NOBLE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l91u

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي مع مدربه الألماني، يورغن كلوب، أمس الأربعاء بتحقيقه فوزه الـ100 مع الريدز الذي يسعى لحصد أول لقب في الدوري منذ 1990.

وفاز ليفربول أمس الأربعاء على نادي نيوكاسل 4-0، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحقق بذلك انتصاره الثامن على التوالي.

وخاض كلوب مع ليفربول 181 مباراة، نجح خلالها بالفوز بـ100 مباراة.

وقلل مدرب ليفربول من قيمة التقدم في صدارة الدوري بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، توتنهام هوتسبير، ضمن تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية بقوله : "لا يعني أي شيء، سنلعب ضد أرسنال ومانشستر سيتي، الجيد أننا نتقدم بفارق ست نقاط عن أقرب منافس، لكن هذا ما أردنا فعله دائما والتقدم بفارق حتى نهاية الموسم... الآن انتهى الجزء الأول".

وأردف كلوب: "نريد صناعة تاريخنا بأول ألقابنا في الدوري بدون هزيمة، شباكنا اهتزت 7 مرات فقط وهذا رقم جيد، الأرقام جيدة والوضع جيد أيضا، لكن ما زالت هناك 19 مباراة حتى النهاية".

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول، يوم السبت القادم، قبل أن يخرج لمواجهة سيتي في الثالث من يناير ويتصدر الريدز الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 19 مباراة.

المصدر: skysports.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الله على أخلاقك يا فخر العرب".. سخرية من المبالغة في إنجازات صلاح