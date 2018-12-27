بالفيديو..كلوب يقلل من قيمة صدارة ليفربول

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي مع مدربه الألماني، يورغن كلوب، أمس الأربعاء بتحقيقه فوزه الـ100 مع الريدز الذي يسعى لحصد أول لقب في الدوري منذ 1990.

وفاز ليفربول أمس الأربعاء على نادي نيوكاسل 4-0، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحقق بذلك انتصاره الثامن على التوالي.

وخاض كلوب مع ليفربول 181 مباراة، نجح خلالها بالفوز بـ100 مباراة.

1⃣0⃣0⃣wins as manager of the Reds. 👏🔴 pic.twitter.com/QFJioppTSz — Liverpool FC (@LFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وقلل مدرب ليفربول من قيمة التقدم في صدارة الدوري بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، توتنهام هوتسبير، ضمن تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية بقوله : "لا يعني أي شيء، سنلعب ضد أرسنال ومانشستر سيتي، الجيد أننا نتقدم بفارق ست نقاط عن أقرب منافس، لكن هذا ما أردنا فعله دائما والتقدم بفارق حتى نهاية الموسم... الآن انتهى الجزء الأول".

Jurgen Klopp reacts to Liverpool heading six points clear at the top of the Premier League.



Read: https://t.co/DxRbA2MunVpic.twitter.com/xp89cjjjlz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وأردف كلوب: "نريد صناعة تاريخنا بأول ألقابنا في الدوري بدون هزيمة، شباكنا اهتزت 7 مرات فقط وهذا رقم جيد، الأرقام جيدة والوضع جيد أيضا، لكن ما زالت هناك 19 مباراة حتى النهاية".

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول، يوم السبت القادم، قبل أن يخرج لمواجهة سيتي في الثالث من يناير ويتصدر الريدز الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 19 مباراة.

المصدر: skysports.com