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بوفون يحسم أمر بقائه في باريس

الرياضة

بوفون يحسم أمر بقائه في باريس
Reuters REGIS DUVIGNAU
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ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، قرر تفعيل البند الموجود في عقده بتمديد ارتباطه مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي.

 وسيستمر الحارس المتوج بكأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006 في صفوف الفريق الباريسي حتى صيف 2020.

وأضافت الصحيفة أن الحارس الإيطالي يعيش أجواء جيدة في العاصمة الفرنسية، ويسعى لمواصلة عملية تطوير الفريق الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن قرار بوفون بتجديد عقده لم يتأثر بقيام إدارة النادي بتجديد التعاقد مع حارس المرمى الشاب الفرنسي ألفونس أريولا حتى صيف 2023.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بوفون الذي يقترب من عامه 42 أكد في وقت سابق، أن محطته الأخيرة في مسيرته الكروية ستكون في نادي باريس سان جيرمان.

المصدر: لوباريزيان

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