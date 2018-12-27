بالصور.. كريم بنزيما يتحول إلى ملاكم

استغل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فترة توقف الدوري الإسباني للتدرب على الملاكمة مع صديقه بطل الملاكمة المغربي الهولندي، بدر هاري.

ويتواجد اللاعب الفرنسي بنزيما في ميامي بالولايات المتحدة لقضاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

ونشر بنزيما صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهو يتدرب على الملاكمة برفقة صديقه بدر هاري.

كما نشر فيديو وهو يقوم بتمارين بدنية قاسية داخل صالة رياضية، قبل أن يدخل في مواجهة تدريبية مع بطل الملاكمة بدر هاري.

وخاض بنزيما 22 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 11 هدفا حتى الآن، وصنع 5 أهداف أخرى، ويعتبر هذا معدلا تهديفيا مرتفعا مقارنة بسجله في الموسم الماضي.

المصدر: RT