مودريتش ينهي عام 2018 بجائزة جديدة

اختير لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، كأفضل رياضي في كرواتيا لعام 2018 ليضيف جائزة جديدة لسلسلة الجوائز التي نالها هذا العام، وأبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وأعلن عن اختيار مودريتش، لاعب خط الوسط، "رياضي العام" في كرواتيا، بنتيجة تصويت شارك فيه 322 صحافيا.

وسيطر مودريتش البالغ 33 عاما على عالم الجوائز الكروية في 2018، إذ قاد الميرنغي إلى اللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا ونجح مع منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه بالوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم، قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4 في مونديال روسيا.

ونال مودريتش جائزة أفضل لاعب في كأس العالم، قبل أن يمنح جائزتي لاعب العام من الاتحادين الأوروبي والدولي، وصولا إلى نيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

كما اختير المنتخب الكرواتي الذي بلغ نهائي المونديال، أفضل فريق رياضي، وساندرا بركوفيتش بطلة أوروبا خمس مرات في رمي القرص، أفضل رياضية كرواتية في الاستفتاء نفسه.

المصدر: أ ف ب