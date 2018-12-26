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أرسنال يهدر نقطتين في برايتون

الرياضة

أرسنال يهدر نقطتين في برايتون
Reuters
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سقط فريق أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه برايتون بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ "المدفعجية" في المقدمة بهدف سريع سجله، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك المهاجم الهولندي يورغن لوكاديا التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 35، من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "أميكس ستاديوم".

واكتفى أرسنال بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 38 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع برايتون رصيده إلى 22 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT 

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