شاهد.. رونالدو "البديل" ينقذ السيدة العجوز من أول هزيمة  

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس من الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، أمام مضيفه أتالانتا (2-2)، اليوم الأربعاء ، في الجولة الـ 16 للكالتشيو.

ودخل رونالد "صاروخ ماديرا" أرض الملعب في الدقيقة 65، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أتالانتا (2-1)، واقتنص هدف التعادل للسيدة العجوز، في الدقيقة 78، بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم يوفنتوس بهدف سريع جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الألباني بيرات ديمسيتي، في الدقيقة الثانية، خطأ في مرماه. ورد زميله المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (24 و56).

وأكمل اليوفي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53، بعد طرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بيتانكور.

وتعادل يوفنتوس، حامل اللقب، لأول مرة بعد ثمانية انتصارات متتالية، ورفع رصيده إلى 50 نقطة، مبتعدا في صدارة الكالتشيو، بفارق 9 نقاط، عن وصيفه نابولي، الذي يحل ضيفا، في وقت لاحق من اليوم أيضا، على إنتر ميلان، صاحب المرتبة الثالثة برصيد 33 نقطة.

بينما رفع أتالانتا رصيد إلى 25 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج المباريات الأخرى ضمن منافسات هذه الجولة.

المصدر: "silatv"